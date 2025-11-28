AL’TARBA – DEGIHEUGI ET MISCELLANEOUS – AL TARBA – DEGIHEUGI ET MISCELLANEOUS – LE CLAPIER St Etienne

AL’TARBA – DEGIHEUGI ET MISCELLANEOUS – AL TARBA – DEGIHEUGI ET MISCELLANEOUS Début : 2025-11-28 à 21:00. Tarif : – euros.

FZL et Face B présentent Al’Tarba et Degiheugi x Miscellaneousau Clapier le 28 novembre 2025.AL’TARBABeatmaker/compositeur français identifiable par ses sons aux ambiances aussi ténébreuses qu’enfantines, aux in?uences cinématographiques toujours perceptibles, Al’Tarba s’avère être dé?nitivement un artiste solo cultivé, revendiquant la complexité et déchirant toutes les étiquettes à commencer par celle du puriste.En 2025 Al’Tarba signe son grand retour en solo avec un nouvel album prévu pour la fin d’année, annonçant le coup d’envoi d’une tournée 2026 qui s’annonce explosive. Véritable hommage à ses influences de toujours, ce projet navigue entre hip hop, électro, punk et même reggae. Un mélange des genres audacieux, taillé pour la scène. Avec un liveentièrement repensé et une nouvelle scénographie, Al’Tarba promet une expérience inédite à son public. Et comme toujours, il ne revient pas seul : des feats triés sur le volet viendront sublimer ce nouveau chapitre.DEGIHEUGI & MISCELLANEOUSDegiheugi et Miscellaneous joignent leurs talents pour proposer un Hip-Hop qui explore toutes les nuances du genre. Les deux acolytes nous feront découvrir leur univers singulier : un son brut, ample et chaleureux, qui signe la rencontre des beats tonitruants de l’orfèvre du sampling, Degiheugi, avec la signature vocale unique et le flow versatile du rappeur hors norme Miscellaneous (moitié de Chill Bump et frontman de Chinese Man…). Ils dévoilent toute l’alchimie de leur univers musical pour offrir une musique sincère et sans artifices, dans la tradition des grandes collaborations entre beatmakers et MCs.Leur complicité artistique se traduit sur scène par une énergie communicative et un véritable dialogue musical. Une invitation à découvrir l’univers de deux artistes qui partagent une passion commune pour les sonorités brutes et mélodiques, où passé et présent s’unissent pour offrir une vision personnelle et authentique du hip-hop.

LE CLAPIER 2 AVENUE MENDES FRANCE 42000 St Etienne 42