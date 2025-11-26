Al’Tarba x Senbeï – Rogue Monsters Tour Ferrailleur (Le) Nantes

Al’Tarba x Senbeï – Rogue Monsters Tour Ferrailleur (Le) Nantes mercredi 26 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-26 20:30 –

Gratuit : non 27 € en prévente 27 € en prévente Billetterie : leferrailleur.fr, ospectacles.fr Tout public

Banzaï Lab est fier de présenter « Rogue Monsters 2 », le nouvel album tant attendu d’Al’Tarba x Senbeï.Cette œuvre fusionnelle repousse les limites de la création musicale, unissant les esprits artistiques de ces deux talents. Inspiré par la subculture du skate, l’album transcende les conventions, mêlant des rythmes entêtants à des harmonies éthérées.Les samples rétro se fondent aux mélodies électroniques contemporaines, rappelant l’ère révolutionnaire du skateboard. Al’Tarba x Senbeï façonnent leur propre chemin musical avec habileté, invitant l’auditeur à repousser les limites et se perdre dans leur univers captivant. « Rogue Monsters 2 » est bien plus qu’un simple album, c’est une expérience viscérale, fusionnant le hip-hop et l’électro. Plongez dans un tourbillon d’émotions, ébloui par l’ingéniosité musicale et l’énergie brute qui se dégage de chaque piste. Cet album offre une vision audacieuse et originale de la musique, séduisant tant les passionnés de musique que les explorateurs de nouvelles sonorités.

Ferrailleur (Le) Île de Nantes Nantes 44200

02 51 82 86 41 http://www.leferrailleur.fr https://leferrailleur.fr/