Altavoz et Pil Kalon Café la Patte d’Oie Douarnenez

Altavoz et Pil Kalon

Café la Patte d’Oie 60 rue Jean Jaurès Douarnenez Finistère

Tarif : – –

2025-12-21

• Altavoz, musiques psychédéliques à danser
• Pil Kalon, bal transcontinental, musique à danser des 4 coins du monde
Jérôme SOULAS accordéons Farfisa Patrick GIGON batterie, percussions
Valentine MAHÉ chant Marianne LARVOL chant Martin Campens chant
Horaires à définir   .

Café la Patte d’Oie 60 rue Jean Jaurès Douarnenez 29100 Finistère Bretagne  

