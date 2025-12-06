Altavoz et Pil Kalon Café la Patte d’Oie Douarnenez

Altavoz et Pil Kalon

Café la Patte d’Oie 60 rue Jean Jaurès Douarnenez Finistère

• Altavoz, musiques psychédéliques à danser

• Pil Kalon, bal transcontinental, musique à danser des 4 coins du monde

Jérôme SOULAS accordéons Farfisa Patrick GIGON batterie, percussions

Valentine MAHÉ chant Marianne LARVOL chant Martin Campens chant

