Altavoz et Pil Kalon Café la Patte d’Oie Douarnenez
Altavoz et Pil Kalon Café la Patte d’Oie Douarnenez dimanche 21 décembre 2025.
Altavoz et Pil Kalon
Café la Patte d’Oie 60 rue Jean Jaurès Douarnenez Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-21
fin : 2025-12-21
Date(s) :
2025-12-21
• Altavoz, musiques psychédéliques à danser
• Pil Kalon, bal transcontinental, musique à danser des 4 coins du monde
Jérôme SOULAS accordéons Farfisa Patrick GIGON batterie, percussions
Valentine MAHÉ chant Marianne LARVOL chant Martin Campens chant
Horaires à définir .
Café la Patte d’Oie 60 rue Jean Jaurès Douarnenez 29100 Finistère Bretagne
English :
L’événement Altavoz et Pil Kalon Douarnenez a été mis à jour le 2025-12-04 par OT PAYS DE DOUARNENEZ