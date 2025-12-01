Alte Voce Bléré

Alte Voce

Alte Voce Bléré dimanche 14 décembre 2025.

Alte Voce

Place Charles Bidault Bléré Indre-et-Loire

Tarif : 15 – 15 – EUR
15
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-14 17:00:00
fin : 2025-12-14

Date(s) :
2025-12-14

Alte Voce Chants, musiques et polyphonies de Corse
Alte Voce Chants, musiques et polyphonies de Corse 15  .

Place Charles Bidault Bléré 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 41 44 75 71  risarella@orange.fr

English :

Alte Voce Songs, music and polyphony from Corsica

L’événement Alte Voce Bléré a été mis à jour le 2025-12-06 par OFFICE DE TOURISME AUTOUR DE CHENONCEAUX, VALLEE DU CHER