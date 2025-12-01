Alte Voce

Place Charles Bidault Bléré Indre-et-Loire

Tarif : 15 – 15 – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14 17:00:00

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-14

Alte Voce Chants, musiques et polyphonies de Corse

Alte Voce Chants, musiques et polyphonies de Corse 15 .

Place Charles Bidault Bléré 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 41 44 75 71 risarella@orange.fr

English :

Alte Voce Songs, music and polyphony from Corsica

L’événement Alte Voce Bléré a été mis à jour le 2025-12-06 par OFFICE DE TOURISME AUTOUR DE CHENONCEAUX, VALLEE DU CHER