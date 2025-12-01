Alte Voce Bléré
Alte Voce Bléré dimanche 14 décembre 2025.
Alte Voce
Place Charles Bidault Bléré Indre-et-Loire
Tarif : 15 – 15 – EUR
15
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-14 17:00:00
fin : 2025-12-14
Date(s) :
2025-12-14
Alte Voce Chants, musiques et polyphonies de Corse
Alte Voce Chants, musiques et polyphonies de Corse 15 .
Place Charles Bidault Bléré 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 41 44 75 71 risarella@orange.fr
English :
Alte Voce Songs, music and polyphony from Corsica
L’événement Alte Voce Bléré a été mis à jour le 2025-12-06 par OFFICE DE TOURISME AUTOUR DE CHENONCEAUX, VALLEE DU CHER