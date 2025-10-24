Altelier et Concert Musique et chants de Cuba Médiathèque communautaire La Caravelle à Villebois-Lavalette Salles-Lavalette

Altelier et Concert Musique et chants de Cuba Médiathèque communautaire La Caravelle à Villebois-Lavalette Salles-Lavalette vendredi 24 octobre 2025.

Altelier et Concert Musique et chants de Cuba

Médiathèque communautaire La Caravelle à Villebois-Lavalette 1 Chem. de l’Enclos des Dames Salles-Lavalette Charente

Début : 2025-10-24 16:00:00

fin : 2025-10-24 17:30:00

2025-10-24

Participez à une initiation à la musique cubaine et aux chants cubains avec le groupe Goa Lupe.

Médiathèque communautaire La Caravelle à Villebois-Lavalette 1 Chem. de l’Enclos des Dames Salles-Lavalette 16190 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 64 76 57 mediatheque.villebois@ccltd.fr

English :

Take part in an introduction to Cuban music and songs with the group Goa Lupe.

German :

Nehmen Sie an einer Einführung in die kubanische Musik und die kubanischen Gesänge mit der Gruppe Goa Lupe teil.

Italiano :

Partecipate a un’introduzione alla musica e alla canzone cubana con il gruppo Goa Lupe.

Espanol :

Participe en una introducción a la música y la canción cubanas con el grupo Goa Lupe.

L'événement Altelier et Concert Musique et chants de Cuba Salles-Lavalette a été mis à jour le 2025-08-22