Altelier et Concert Musique et chants de Cuba Médiathèque communautaire La Caravelle à Villebois-Lavalette Salles-Lavalette vendredi 24 octobre 2025.
Médiathèque communautaire La Caravelle à Villebois-Lavalette 1 Chem. de l'Enclos des Dames Salles-Lavalette Charente
Début : 2025-10-24 16:00:00
fin : 2025-10-24 17:30:00
2025-10-24
Participez à une initiation à la musique cubaine et aux chants cubains avec le groupe Goa Lupe.
Médiathèque communautaire La Caravelle à Villebois-Lavalette 1 Chem. de l’Enclos des Dames Salles-Lavalette 16190 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 64 76 57 mediatheque.villebois@ccltd.fr
English :
Take part in an introduction to Cuban music and songs with the group Goa Lupe.
German :
Nehmen Sie an einer Einführung in die kubanische Musik und die kubanischen Gesänge mit der Gruppe Goa Lupe teil.
Italiano :
Partecipate a un’introduzione alla musica e alla canzone cubana con il gruppo Goa Lupe.
Espanol :
Participe en una introducción a la música y la canción cubanas con el grupo Goa Lupe.
