Alter – Cie Kamchàtka Parc du Bourdieu Saint-Médard-en-Jalles

Alter – Cie Kamchàtka Parc du Bourdieu Saint-Médard-en-Jalles mardi 7 octobre 2025.

Alter – Cie Kamchàtka 7 – 10 octobre Parc du Bourdieu Gironde

Plein tarif 20€ – réduit 16€ – moins de 26 ans 11€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-07T20:00:00 – 2025-10-07T21:30:00

Fin : 2025-10-10T20:00:00 – 2025-10-10T21:30:00

Voyage en forêt

Dans la forêt, un homme sans âge surgit de l’obscurité, lanterne à la main. Silencieusement, on le suit, mi-inquièt·es, mi-indécis·es, comme on talonnerait un passeur. Le chemin s’étire jusqu’à la halte semée d’imprévus, de personnages, de souvenirs projetés…

Expérience collective dans la forêt de Saint-Médard, Alter évoque la mémoire, tout autant que l’exil dans une marche aux frontières de l’absurde. Au creux de la nuit, ravivée par la chaleur humaine et les souvenirs partagés, la déambulation se fait soudain farandole. Et l’espace d’un instant, les corps chaloupent, les regards s’échangent, l’autre devient palpable. Comme la fugitive promesse d’un avenir partagé et joyeux.

Lieu de RDV communiqué à la réservation

Déambulation en extérieur

Mention spéciale au meilleur spectacle, Festival International de Théâtre et Arts de la Rue de Valladolid, 2023. Nominé pour le prix de la Critique 2022 et gagnant du Prix MAX 2022 « Meilleur Spectacle de Rue ».

Découvre aussi Inesperat de la Cie Kamchàtka du mer 8 au ven 10 oct, de 12h30 à 14h à Bordeaux

Un camion à ciel ouvert d’un autre temps traverse Bordeaux. Retrouvez les personnages d’Alter dans des saynètes muettes et en musique. Attrapez des instants de vie quand ce camion est à l’arrêt, ils nous offrent des images, des impromptus, une carte postale mentale…

Parc du Bourdieu Parc du Bourdieu, Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.carrecolonnes.fr/programme/spectacles.htm »}]

Et l’espace d’un instant, les corps chaloupent, les regards s’échangent, l’autre devient palpable. Comme la fugitive promesse d’un avenir partagé et joyeux. Foret voyage

Sonia Nieto