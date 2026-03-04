Alter Ego, Studio 43, Dunkerque

Alter Ego Vendredi 6 mars, 14h30 Studio 43 Nord

tarif normal: 8€ I étudient.e.s: 5.20€ I moins de 14ans: 5€

Alter Ego

de nicolas Charlet et brunos Lavaine

Merlimont I 2025 I 1h44

avec Laurant Lafitte,Olga Kurylenko,Blanche Gardin

Alex a un problème : son nouveau voisin est son sosie parfait, avec des cheveux, un double en mieux, qui va totalement bouleverser son existence.

Studio 43 19, rue des Fusiliers Marins Dunkerque 59140 Nord Nord

Film suivi d’une session conviviale sur grand écran de jeux vidéo, adaptés aux débutant.e.s, puis d’une collation Séance gratuite studio 43 vf