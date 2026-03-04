Alter Ego, Studio 43, Dunkerque
Alter Ego, Studio 43, Dunkerque vendredi 6 mars 2026.
Alter Ego Vendredi 6 mars, 14h30 Studio 43 Nord
tarif normal: 8€ I étudient.e.s: 5.20€ I moins de 14ans: 5€
Alter Ego
de nicolas Charlet et brunos Lavaine
Merlimont I 2025 I 1h44
avec Laurant Lafitte,Olga Kurylenko,Blanche Gardin
Alex a un problème : son nouveau voisin est son sosie parfait, avec des cheveux, un double en mieux, qui va totalement bouleverser son existence.
Studio 43 19, rue des Fusiliers Marins Dunkerque 59140 Nord Nord
Film suivi d’une session conviviale sur grand écran de jeux vidéo, adaptés aux débutant.e.s, puis d’une collation Séance gratuite studio 43 vf