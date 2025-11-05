Alter Ego(s) Théâtre des Beaux Arts Bordeaux

Alter Ego(s) Théâtre des Beaux Arts Bordeaux mercredi 5 novembre 2025.

Alter Ego(s) 5 – 15 novembre Théâtre des Beaux Arts Gironde

Tarif Plein : 24 euros ; Tarif Réduit (étudiants, -25ans, demandeurs d’emploi) : 18€ ; Tarif Carte Jeune : 14€

Début : 2025-11-05T20:30:00 – 2025-11-05T22:00:00

Fin : 2025-11-15T20:30:00 – 2025-11-15T22:00:00

De et avec Cédric Chapuis et Margot Mouth

Par l’auteur de Une Vie sur Mesure

Mis en scène par Isabelle Jeanbrau

Compagnie Scènes Plurielles

Stanley est un adolescent atteint d’un trouble très étrange : il dit « perdre le temps ». Les moqueries et disputes inexpliquées dont il est victime, deviennent insupportables. Alors, un soir de mars 1970, il ouvre la fenêtre de sa chambre, et fait un pas dans le vide. Il rouvre cependant les yeux. Menotté. Faisant face au Dr Willbur, une jeune femme en charge de son expertise psychiatrique.

Alors qu’il se croyait mort, il est le suspect N°1 dans une sombre histoire d’agression sexuelle…

D’après l’histoire vraie de Billy Milligan, aussi appelé « I’homme aux 1000 visages »

Pour tous.tes à partir de 12 ans

Durée : 1h15

Théâtre des Beaux Arts 2 rue des Beaux Arts, Bordeaux Bordeaux 33800 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 21 85 30 https://www.theatre-beauxarts.fr https://www.facebook.com/TheatredesBeauxArts;https://www.instagram.com/theatredesbeauxarts [{« type »: « link », « value »: « https://www.theatre-beauxarts.fr/programmation-theatre-bordeaux/spectacles/alter-egos/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 56 21 85 30 »}, {« type »: « email », « value »: « theatre.beauxarts@gmail.com »}] Situé à deux pas du Conservatoire de Bordeaux et de l’école des Beaux-Arts, le Théâtre des Beaux-Arts, qui a ouvert ses portes en janvier 2018, est un lieu incontournable de la création contemporaine à Bordeaux.

Ancien Café-Théâtre, le Théâtre des Beaux-Arts est un espace chaleureux et intimiste où sont programmés des spectacles de compagnies locales et régionales, spécialement sélectionnées par Loïc Rojouan, directeur du Théâtre. Comédies, seul-en-scènes ou pièces dramatiques, le Théâtre des Beaux-Arts s’efforce de maintenir une programmation à la fois éclatée et cohérente pour toujours surprendre et satisfaire son public, qu’il soit habitué ou curieux.

Lustres, mur de pierre et poutres apparentes font du Théâtre des Beaux- Arts un endroit apprécié pour son charme et son authenticité. L’esprit du théâtre de proximité est entretenu par l’équipe entourant Loïc Rojouan et par l’agencement de la salle voulue délibérément feutrée et cosy. Vous pourrez alors, le temps d’un spectacle, vous immerger dans un microcosme unique en son genre qui changera votre expérience du théâtre.

