Alter fête ses 45 ans Salle du platane Lutterbach

Alter fête ses 45 ans Salle du platane Lutterbach vendredi 17 octobre 2025.

Alter fête ses 45 ans Salle du platane Lutterbach 17 et 18 octobre Gratuit

Salon des astuces pour réduire vos factures d’énergie & construire ensemble l’Alsace de demain ! Animations pour petits & grands, et vélos dans toutes ses formes ! Débats, ateliers, jeux, stands expo

Pour célébrer ses 45 ans, Alter Alsace Énergies vous invite à deux journées exceptionnelles à Lutterbach, **les 17 et 18 octobre**, autour du S**alon des astuces pour réduire vos factures d’énergie et construire ensemble l’Alsace de demain.**

Pendant deux jours, **petits et grands pourront profiter de jeux, ateliers, expositions et stands interactifs**. Le vendredi de 14h à 17h et le samedi de 10h à 17h, venez découvrir des animations pour toute la famille, avec un **samedi matin spécialement dédié aux vélos sous toutes leurs formes** : vélos producteurs d’électricité, transports en commun musclés, balades à vélo et solutions low-tech simples et efficaces.

Les ateliers pratiques incluent :

* **Fabrication de marmites norvégiennes** pour cuisiner à faible coût

* **Conseils pour réduire ses factures**

* **Photovoltaïque, testez vous !**

Pour les amateurs de défis, **tentez l’Escape Game “Se sortir d’une impasse énergétique” !**

**Ne manquez pas le débat** vendredi à 20h, **“Mobilité durable et urbanisme : les bonnes voies à prendre”**, avec Jérôme Zindy, Vélo Reporter, et Rémy Claden, architecte.

**Le vin d’honneur du samedi à 11h30** célébrera les 45 ans d’Alter, un projet né à Lutterbach.

Retrouvez également :

* Conseil en énergie avec les conseillers France Rénov

* Projets citoyens pour se chauffer ou produire son électricité avec GECLER et Énergies Partagées en Alsace

* Découverte du vélo pour le plaisir avec les associations locales !

**Un événement gratuit, ouvert à tous !** Inscrivez-vous et rejoignez-nous pour fêter ces 45 ans d’engagement et d’innovation énergétique à la salle du platane de Lutterbach

Pour plus de détails : [https://alteralsace.org/événement/nos-45-ans](https://alteralsace.org/événement/nos-45-ans)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-17T14:00:00.000+02:00

Fin : 2025-10-18T17:00:00.000+02:00

1

https://www.helloasso.com/associations/alter-alsace-energies/evenements/45-ans-alter https://alteralsace.org/%C3%A9v%C3%A8nement/nos-45-ans/

Salle du platane 5 Rue Aristide Briand 68460 Lutterbach Lutterbach 68460 Collectivité européenne d’Alsace