Alter Musée de Bretagne Rennes

Alter Musée de Bretagne Rennes mercredi 8 octobre 2025.

Alter Musée de Bretagne Rennes Mercredi 8 octobre, 12h30 Ille-et-Vilaine

Gratuit

Le spectacle chorégraphique interactif de la Compagnie Dynamina questionne notre rapport à la technologie.

Dans le monde dystopique d’Alter, quelles conséquences et quelles influences peuvent avoir les nouvelles technologies sur la vie de celles et ceux qui les utilisent ? Le spectateur se livre à une expérience interactive dans laquelle il a l’entière responsabilité de l’intrigue, via l’utilisation d’une application. Son libre arbitre va-t-il s’en trouver malmené ? Les nouvelles technologies vont-elles prendre les commandes ?

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-08T12:30:00.000+02:00

Fin : 2025-10-08T13:30:00.000+02:00

1



Musée de Bretagne Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine