ALTEREGO Théâtre Municipal Jordi Pere Cerdà Perpignan
samedi 20 février 2027 · Théâtre Municipal Jordi Pere Cerdà · Perpignan
Informations pratiques
Perpignan
ALTEREGO
Théâtre Municipal Jordi Pere Cerdà 5 Place de la République Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-20 16:30:00
fin : 2027-02-20
Date(s) :
2027-02-20
Au Théâtre Municipal, ALTEREGO par la compagnie AGALIE
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Théâtre Municipal Jordi Pere Cerdà 5 Place de la République Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 66 30 30 perpignan.theatre@mairie-perpignan.com
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English :
At the Municipal Theater, *ALTEREGO* by the AGALIE theater company
L’événement ALTEREGO Perpignan a été mis à jour le 2026-09-07 par PERPIGNAN TOURISME
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