Alter’marché du Dan Poligny

Alter’marché du Dan

2 Rue du Pont Charolet Poligny Jura

Marché bio et local organisé par l’association Alter’marché du Dan.

L’assocation pronnent des prix justes pour les producteurs et les consommateurs, pour favoriser une agriculture durable.

Des commandes groupées de produits bio sont également proposées. .

2 Rue du Pont Charolet Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté admin@altermarchedan.fr

English : Alter’marché du Dan

