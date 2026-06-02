Mesmay

Alter’Marché du Montou

Place de l’église Mesmay Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 17:00:00

fin : 2026-08-07 20:00:00

Date(s) :

2026-07-03 2026-08-07 2026-09-04 2026-10-02

L’alter’marché de l’association du Montou est un marché de producteurs, artisans et artistes locaux avec buvette associative et groupe de musique. Le but de ce marché associatif est de promouvoir le développement de produits alimentaires de qualité et dont les conditions de fabrication sont respectueuses de l’environnement, des santés animale et humaine. Cet engagement, formalisé par une charte entre producteurs distributeurs et organisateurs, permet à l’Alter’marché d’être un lieu d’échange direct entre producteurs et consommateurs, un lieu de sensibilisation et d’information sur les productions locales et les circuits courts. .

Place de l’église Mesmay 25440 Doubs Bourgogne-Franche-Comté gensdumontou@gmail.com

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English : Alter’Marché du Montou

L’événement Alter’Marché du Montou Mesmay a été mis à jour le 2026-06-02 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON