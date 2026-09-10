Alternatives libres : peut-on vraiment quitter les GAFAM ? Bibliothèque Antipode Rennes
samedi 26 septembre 2026 · Bibliothèque Antipode · Rennes
Informations pratiques
Alternatives libres : peut-on vraiment quitter les GAFAM ? Bibliothèque Antipode Rennes Samedi 26 septembre, 10h00 Ille-et-Vilaine
Rencontres et réflexions autour du numérique
Un samedi matin par mois, prenez le temps de mieux comprendre le numérique et de vous simplifier la vie.
Au programme : des thématiques concrètes pour apprendre, tester et découvrir des astuces utiles au quotidien, que ce soit pour le travail, la famille, les démarches en ligne ou vos usages personnels.
Des ateliers accessibles à tous pour gagner en efficacité, en confiance et en autonomie.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-09-26T10:00:00.000+02:00
Fin : 2026-09-26T11:30:00.000+02:00
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http://bibliotheques.rennes.fr
Bibliothèque Antipode 75, avenue Jules Maniez 35000 Rennes La Courrouze Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
bibliotheque.antipode@ville-rennes.fr 02 23 62 26 70
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