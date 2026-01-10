Alternatives pour changer le monde ! Le Ripaillon Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-30 10:30 – 12:00

Gratuit : oui Adulte, En famille, Etudiant, Jeune Public, Personne en situation de handicap, Senior, Tout public

Venez découvrir des solutions simples, locales et durables pour changer de mode de vie en 2026 avec :- le KOFÉ, alternative au café par Catherine Amaury- le BOKASHI pour valoriser les restes alimentairesEt partagez aussi vos propres initiatives !Rendez-vous avec la BricoLowtech vendredi 30 janvier de 10h30 à 12h au Ripaillon, lieu de vie convivial, participatif et solidaire situé à Pirmil.Possibilité de rester manger à la Micro-Cantine à 12h30 en réservant au 06 64 05 59 20 (repas végétarien gratuit pour 10 personnes maximum).

Le Ripaillon Nantes 44200

0661285225



Afficher la carte du lieu Le Ripaillon et trouvez le meilleur itinéraire

