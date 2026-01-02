ALTIN GÜN + 1RE PARTIE Joué-lès-Tours

ALTIN GÜN + 1RE PARTIE

Parvis Miles Davis Joué-lès-Tours Indre-et-Loire

Tarif : 23 – 23 – 27 EUR

Début : Samedi 2026-04-11 19:30:00

Le quintette psychédélique néerlandais Altin Gün revient avec son cinquième album Garip. Cet album marque un retour aux sensibilités folk-rock anatoliennes des années 70 et rend hommage au légendaire compositeur Ne?et Erta?, aujourd’hui disparu.

Depuis leur irruption sur la scène musicale en 2018 avec leur premier album, On, les membres du groupe Altin Gün, basé à Amsterdam, sont à l’avant-garde du renouveau des grooves psychédéliques d’influence turque au XXIe siècle.

Dès leurs débuts, ils se sont imposés avec un son riche en wah-wah et en orgue qui capturait sans effort l'esprit des maîtres du psych-funk anatolien des années 70, tels que Baris Manço et Erkin Koray.

Parvis Miles Davis Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

English :

Dutch psychedelic quintet Altin Gün return with their fifth album: Garip. The album marks a return to the Anatolian folk-rock sensibilities of the 70s, and pays tribute to the legendary composer Ne?et Erta? who is no longer with us.

