ALTIN GUN – ESPACE BEL AIR St Aubin Du Cormier

ALTIN GUN – ESPACE BEL AIR St Aubin Du Cormier jeudi 2 octobre 2025.

ALTIN GUN Début : 2025-10-02 à 20:30. Tarif : – euros.

Originaire d’Amsterdam mais venant de milieux divers, Altin Gün a capté l’imagination du monde entier avec une fusion indélébile depuis plus de cinq ans. Le groupe combine rock psychédélique, deep funk, synthpop, reggae cosmique et plus encore avec les traditions riches et incroyablement diverses de la musique folklorique anatolienne et turque. Avec l’album Ask, Altin Gün s’éloigne du son électronique imprégné de synthétiseur de leurs précédents albums. Les dix morceaux révolutionnaires d’Ask représentent tous de nouvelles lectures visionnaires des airs folkloriques traditionnels turcs, révélant comment ces chansons anciennes restent éternellement résonnantes et mûres pour une réinterprétation. Il en résulte un retour exubérant au son folk-rock anatolien des années 70.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

ESPACE BEL AIR RUE DES ROCHERS 35140 St Aubin Du Cormier 35