ALTIN GÜN LA LAITERIE Strasbourg

ALTIN GÜN Début : 2026-05-12 à 19:30. Tarif : – euros.

Turkish pop folk groove rock psyché Ouverture des portes: 19h30 / début 1ère partie: 20h00Altin Gün sortira son tout nouvel album « Garip » au printemps prochain, marquant ainsi le prochain chapitre de son parcours musical !Altin Gün fascine les fans du monde entier avec son mélange unique de rock psychédélique, de funk profond, de pop groovy et de sons cosmiques, entremêlés à la riche tradition de la musique folklorique anatolienne et turque. Avec Garip, Altin Gün revient aux sources du folk rock anatolien des années 70. L’album est un hommage au légendaire compositeur Neset Ertas, chaque chanson étant une réinterprétation de chansons folkloriques turques traditionnelles. Le groupe privilégie délibérément moins de synthétiseurs et davantage d’instrumentation live, de matériel vintage et d’interactions musicales spontanées. Le résultat ? Un son envoûtant, mêlant space rock, prog-folk et grooves dansants, à la fois nostalgique et innovant. Pour fêter cela, le groupe présentera ses nouveaux morceaux sur les scènes européennes lors d’une tournée complète qui se déroulera tout au long du printemps 2026. Altin Gün présentera les morceaux de ce nouvel album à La Laiterie le 12 mai 2026 !

LA LAITERIE 17,RUE DU HOHWALD 67000 Strasbourg 67