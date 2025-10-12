Altitoy Millet 2026 Luz-Saint-Sauveur

Altitoy Millet 2026

LUZ ARDIDEN Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées

Début : 2026-01-31

fin : 2026-02-01

2026-01-31

La célèbre course de ski-alpinisme des Pyrénées revient le week-end du 31 Janvier et 1 Février 2026 pour sa 16ème édition, sur les versants de Tourmalet-Pic du Midi et Luz Ardiden.

Elle se compose d’un parcours technique et exigeant qui rassemble les meilleurs challengers mondiaux et d’un autre parcours plus accessible et populaire.

Cette édition comptera pour le challenge de la Coupe des Pyrénées. Elle sera également un rassemblement populaire autour du ski-alpinisme.

Les inscriptions seront en ligne courant décembre !

LUZ ARDIDEN Luz-Saint-Sauveur 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie contactaltitoy@gmail.com

English :

The famous ski-mountaineering race in the Pyrenees returns on the weekend of January 31st and February 1st 2026 for its 16th edition, on the slopes of Tourmalet-Pic du Midi and Luz Ardiden.

It features a demanding, technical course that brings together the world?s best challengers, and another more accessible, popular course.

This edition will count towards the Coupe des Pyrénées challenge. It will also be a popular gathering of ski-alpinists.

Registrations will be online in December!

German :

Das berühmte Skitourenrennen in den Pyrenäen kehrt am Wochenende des 31. Januar und 1. Februar 2026 zu seiner 16. Ausgabe zurück und führt über die Hänge von Tourmalet-Pic du Midi und Luz Ardiden.

Sie besteht aus einer technisch anspruchsvollen Strecke, auf der die besten Herausforderer der Welt antreten, und einer anderen, leichter zugänglichen und beliebteren Strecke.

Diese Ausgabe zählt für die Herausforderung des Pyrenäen-Cups. Sie ist auch ein populäres Treffen rund um den Skialpinismus.

Die Anmeldungen werden im Laufe des Dezembers online sein!

Italiano :

La famosa gara di scialpinismo dei Pirenei torna nel fine settimana del 31 gennaio e 1° febbraio 2026 per la sua 16ª edizione, sulle piste del Tourmalet-Pic du Midi e del Luz Ardiden.

Si tratta di un percorso tecnico e impegnativo che riunisce i migliori sfidanti del mondo e di un altro più accessibile e popolare.

Questa edizione sarà valida per la sfida della Coppa dei Pirenei. Sarà anche un raduno popolare per gli appassionati di scialpinismo.

Le iscrizioni saranno online a dicembre!

Espanol :

La famosa carrera de esquí de montaña de los Pirineos vuelve el fin de semana del 31 de enero y el 1 de febrero de 2026 para su 16ª edición, en las pistas de Tourmalet-Pic du Midi y Luz Ardiden.

Consta de un recorrido técnico y exigente que reúne a los mejores aspirantes del mundo y otro más accesible y popular.

Esta edición será puntuable para la Challenge de la Copa de los Pirineos. También será una cita popular para los aficionados al esquí de montaña.

Las inscripciones estarán disponibles en línea en diciembre

