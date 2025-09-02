Altitoy Millet Ardiden Tourmalet Station de ski Barèges

Altitoy Millet Ardiden Tourmalet Station de ski Barèges samedi 31 janvier 2026.

Altitoy Millet Ardiden Tourmalet

Station de ski BAREGES Barèges Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31

fin : 2026-02-01

Date(s) :

2026-01-31

La 16ème édition de la course de ski d’alpinisme ALTITOY se tiendra le 31 janvier et le 1er février 2026 au cœur des Hautes-Pyrénées en Pays Toy Vallées des Gaves elle comptera pour la Coupe des Pyrénées. Depuis 2008, cet événement réunit chaque année plus de 600 coureurs de différentes nationalités, alliant amateurs passionnés et élite mondiale.

Les inscriptions seront ouvertes très prochainement. .

Station de ski BAREGES Barèges 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 16 00

English :

The 16th edition of the ALTITOY ski mountaineering race will be held on January 31 and February 1, 2026 in the heart of the Hautes-Pyrénées in the Pays Toy Vallées des Gaves, and will count towards the Coupe des Pyrénées. Every year since 2008, this event has brought together over 600 racers of different nationalities, combining amateur enthusiasts with the world?s elite.

German :

Die 16. Ausgabe des Skibergsteigerrennens ALTITOY findet am 31. Januar und 1. Februar 2026 im Herzen der Hautes-Pyrénées im Pays Toy Vallées des Gaves statt und zählt zum Pyrenäen-Cup. Seit 2008 kommen jedes Jahr mehr als 600 Läufer aus verschiedenen Ländern zusammen.

Italiano :

La 16ª edizione della gara di sci alpinismo ALTITOY si terrà il 31 gennaio e il 1° febbraio 2026 nel cuore degli Hautes-Pyrénées, nel Pays Toy Vallées des Gaves, e sarà valida per la Coupe des Pyrénées. Ogni anno, dal 2008, questo evento ha riunito più di 600 corridori di diverse nazionalità, combinando appassionati amatoriali e l’élite mondiale.

Espanol :

La 16ª edición de la carrera de esquí de montaña ALTITOY se celebrará los días 31 de enero y 1 de febrero de 2026 en el corazón de los Altos Pirineos, en el Pays Toy Vallées des Gaves, y será puntuable para la Coupe des Pyrénées. Desde 2008, esta prueba reúne cada año a más de 600 corredores de diferentes nacionalidades, combinando aficionados con la élite mundial.

L’événement Altitoy Millet Ardiden Tourmalet Barèges a été mis à jour le 2025-09-02 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65