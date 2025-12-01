Altitude 2026 Hôtel le Refuge des sources Digne-les-Bains

Altitude 2026

Hôtel le Refuge des sources 36 Avenue Des Thermes Digne-les-Bains Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : – – 45 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31 19:00:00

fin : 2025-12-31 02:00:00

Date(s) :

2025-12-31

Venez participer à la soirée du nouvel an le 31 décembre Altitude 2026 !

Hôtel le Refuge des sources 36 Avenue Des Thermes Digne-les-Bains 04000 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 32 20 31 direction@lerefugedessources.com

English :

Join us for the New Year’s Eve party on December 31: Altitude 2026!

