Altwain • The Gallant Club SUPERSONIC Paris lundi 13 octobre 2025.

ALTWAIN (22h00)

(Rock – Saturn Attack – Lyon, FR)

Il n’aura pas fallu bien longtemps à Allan, chanteur guitariste des prometteurs et regrettés JP Goulag, pour reprendre du service. Il s’est enfermé quelques jours dans son 20m², a écouté en boucle ses mentors lo-fi Daniel Johnston ou Guided by Voices, puis a pondu comme ça vient des chansons avec le plus modeste outillage. Il en résulte un premier EP d’une étonnante maturité, où les mélodies se révèlent dans un bouillon de reverb et où se côtoient rêves brisés, fantômes, retards de bus, l’emprise, inondations, bronchite et suicide. Quand la pop devient garage, Altwain a bien su s’entourer pour jouer ses morceaux en live. Un bel équipage d’artistes lyonnais.e.s qui officient toutes et tous dans diverses formations telles que Irnini Mons, Ulysse Von Ectasy ou Caïman.

Les 3 influences : Guided by Voices, modern baseball, Kevin Morby.

https://altwain.bandcamp.com

https://youtube.com/@altwain

THE GALLANT CLUB (21h00)

(Indie pop rock – Chantage Records – Paris, FR)

Le retour après six ans d’absence de The Gallant Club et un premier opus en 2018 «Ten great shover songs » (Chantage/Modulor) salué par les critiques rock. Ce nouvel album prévu pour janvier 2025 et sobrement intitulé «Volume Two » se caractérise par des guitares joyeusement offensives et des basses toutes en rondeur…mais les ambiances et arrangements audacieux où s’entremêlent à la fois électronique, rock, pop et psychédélisme révèlent les intentions du duo à brouiller les signaux ainsi que les références multiples qui vont de Butthole surfers aux Stranglers, des Clash à Soft machine. Il en ressort toutefois une avalanche de titres entêtants que l’on se plaît à chanter sous la douche, au bureau ou ailleurs.

Un groupe prometteur donc et qui tient aussi ses promesses sur scène par l’énergie qu’il déploie devant son public.

A noter que The Gallant Club, le duo parisien formé par Clément Juttel (guitare/chant) et Alexander Faem (basse/chant) s’est élargi en trio avec l’arrivée de Marco Vicenzino à la batterie.

Les 3 influences : Bowie, Ween & Stranglers

https://bfan.link/volume-two

https://www.youtube.com/watch?v=y073W-2P4AI

Lundi 13 Octobre 2025

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h00

• Happy Hour de 19h à 20h

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

SUPERSONIC

9 rue Biscornet, 75012 Paris

Métro Bastille (sortie rue de lyon)

Cette soirée plaira aux fans de… Pixies, The Strokes & Wallows

Le lundi 13 octobre 2025

de 19h00 à 23h00

gratuit Public adultes.

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

