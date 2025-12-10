Altxalili kabaretea cabaret en basque-COMPLET-BETE Saint-Étienne-de-Baïgorry
Altxalili kabaretea cabaret en basque-COMPLET-BETE Saint-Étienne-de-Baïgorry samedi 13 décembre 2025.
Altxalili kabaretea cabaret en basque-COMPLET-BETE
Bil Etxea Saint-Étienne-de-Baïgorry Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13
fin : 2025-12-13
Date(s) :
2025-12-13
Altxalili Kabaretea .
Bil Etxea Saint-Étienne-de-Baïgorry 64430 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine basaizea@gmail.com
English : Altxalili kabaretea cabaret en basque-COMPLET-BETE
L’événement Altxalili kabaretea cabaret en basque-COMPLET-BETE Saint-Étienne-de-Baïgorry a été mis à jour le 2025-12-08 par Office de Tourisme Pays Basque