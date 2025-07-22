ALUCA COMDT Toulouse

ALUCA

Installez-vous confortablement et laissez-vous emporter par un concert au Centre de ressources dédié à la culture occitane et aux musiques traditionnelles !

Ce programme présente des chants traditionnels catalans, parvenus oralement, qui évoquent la tradition des troubadours et les concours de poésie de Toulouse au XIVème siècle. La dansa et le gaug goig, la dame et la déception amoureuse, le gilós et le jeune amoureux…interprétés par le trio vocal Aluca, ce répertoire permet, à partir des racines sonores méditerranéennes, de relier le passé à un présent vibrant et émotionnel, communiquant au public l’expérience de chanter ensemble.

Passé et présent (même futur) dans un coup sonore émotionnel et corporel. Geste et esthétique qui perce les frontières et les clichés dans une proposition faite spécialement pour ce jour et pour cette ville. .

English :

Make yourself comfortable and let yourself be carried away by a concert at the Resource Centre dedicated to Occitan culture and traditional music!

German :

Lehnen Sie sich zurück und lassen Sie sich von einem Konzert im Ressourcenzentrum, das der okzitanischen Kultur und der traditionellen Musik gewidmet ist, mitreißen!

Italiano :

Mettetevi comodi e lasciatevi trasportare da un concerto al Centro Risorse dedicato alla cultura e alla musica tradizionale occitana!

Espanol :

Póngase cómodo y déjese llevar por un concierto en el Centro de Recursos dedicado a la cultura occitana y a la música tradicional

