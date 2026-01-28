ALX en concert à la Gabare La Gabare Cognac
ALX en concert à la Gabare
La Gabare 39 rue de Bellefonds Cognac Charente
Début : 2026-02-18 19:00:00
fin : 2026-02-18
2026-02-18
La Gabare s’est associée aux Abattoirs pour vous concocter une soirée concert avec ALX.
La Gabare 39 rue de Bellefonds Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 82 48 06 contact@lesabattoirs-cognac.fr
English :
La Gabare has teamed up with Les Abattoirs to bring you an evening concert with ALX.
