ALZHEI MERE DEFONCE DE RIRE Clermont Ferrand

ALZHEI MERE Début : 2026-01-27 à 20:00. Tarif : – euros.

Chercher la magie et le grain de folie pour s’évader, c’est le pari de Sophie qui utilise son imagination débordante pour accepter la maladie de sa mère, un alzheimer précoce. Un hymne à la vie plutôt qu’une fatalité, une évocation humoristique et touchante de son propre vécu raconté avec pétillance et quelques vocalises. Un spectacle que vous n’êtes pas prêts d’oublier !

DEFONCE DE RIRE 34 RUE SAINT DOMINIQUE 63000 Clermont Ferrand 63