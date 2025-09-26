Amaçada Concert Arya Duo et Food truck Rue du Temple Grateloup-Saint-Gayrand
Amaçada Concert Arya Duo et Food truck Rue du Temple Grateloup-Saint-Gayrand vendredi 26 septembre 2025.
Amaçada Concert Arya Duo et Food truck
Rue du Temple Café associatif du Temple Grateloup-Saint-Gayrand Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-26
fin : 2025-09-26
Date(s) :
2025-09-26
Amaçada Concert Arya Duo et Food truck
Amaçada Concert Arya Duo et Food truck .
Rue du Temple Café associatif du Temple Grateloup-Saint-Gayrand 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 92 94 00 evs.amacada@gmail.com
English : Amaçada Concert Arya Duo et Food truck
Amaçada Arya Duo concert and food truck
German : Amaçada Concert Arya Duo et Food truck
Amaçada Arya Duo-Konzert und Foodtruck
Italiano :
Amaçada Concerto e food truck degli Arya Duo
Espanol : Amaçada Concert Arya Duo et Food truck
Amaçada Concierto del dúo Arya y food truck
L’événement Amaçada Concert Arya Duo et Food truck Grateloup-Saint-Gayrand a été mis à jour le 2025-09-17 par OT Val de Garonne