Amada Rue Saint-Pierre le Vif Sens

Amada Rue Saint-Pierre le Vif Sens samedi 4 octobre 2025.

Amada

Rue Saint-Pierre le Vif La Scène Sens Yonne

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04 21:00:00

fin : 2025-10-04

Date(s) :

2025-10-04

Originaires de Grèce et de France, Sergios Dimopoulos, Kostis Papaloukas et Philomène Constant s’emparent des musiques de Grèce, d’Asie mineure et des Balkans le temps d’un concert. Tantôt festives ou mélancoliques, polyphoniques ou instrumentales, les musiques interprétées par le trio nous rappellent l’époque des Kafé Aman. Chansons d’amour, d’ivresse et d’exil, AMADA explore les méandres de l’âme humaine et nous emporte au-delà des frontières qui nous sont familières…

Sergios Dimopoulos: accordéon, chant

Philomène Constant: violon chant

Kostis Papaloukas: guitare, chant .

Rue Saint-Pierre le Vif La Scène Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 96 45 03

English : Amada

German : Amada

Italiano :

Espanol :

L’événement Amada Sens a été mis à jour le 2025-08-27 par OT Sens et Sénonais