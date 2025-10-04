Amada Rue Saint-Pierre le Vif Sens
Originaires de Grèce et de France, Sergios Dimopoulos, Kostis Papaloukas et Philomène Constant s’emparent des musiques de Grèce, d’Asie mineure et des Balkans le temps d’un concert. Tantôt festives ou mélancoliques, polyphoniques ou instrumentales, les musiques interprétées par le trio nous rappellent l’époque des Kafé Aman. Chansons d’amour, d’ivresse et d’exil, AMADA explore les méandres de l’âme humaine et nous emporte au-delà des frontières qui nous sont familières…
Sergios Dimopoulos: accordéon, chant
Philomène Constant: violon chant
Kostis Papaloukas: guitare, chant .
