Amadis Trio jazz vocal Roll’Studio Marseille 2e Arrondissement

Samedi 27 septembre 2025 à partir de 19h30. Roll’Studio 17 rue des Muettes Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Début : 2025-09-27 19:30:00

Jazz et musique improvisée, musique classique, baroque ou lyrique, le Roll’Studio offre une scène à des musiciens généralement régionaux, mais pas seulement.

La salle voûtée, en pierre, cave à l’acoustique parfaite, offre un lieu d’expression pour des concerts, généralement consacrés au jazz et aux musiques improvisées, mais sait aussi, une fois par mois, accueillir un concert de musique classique, baroque, ou un récital lyrique.





Le Roll’Studio accueille cette fois-ci le trio Amadis, jazz vocal , avec





Amadis au chant



Yann Delaunay au piano



Adrien Coulomb à la contrebasse





A l’issue du concert, les personnes qui le souhaitent pourront se retrouver autour d’un bon verre de vin et d’une excellente pizza au feu de bois, avec les musiciens ! .

Roll’Studio 17 rue des Muettes Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Jazz and improvised music, classical, baroque or opera, the Roll’Studio offers a stage to musicians from the region, but not only.

German :

Jazz und improvisierte Musik, klassische Musik, Barockmusik oder Lyrik das Roll’Studio bietet Musikern, die meist aus der Region kommen, eine Bühne, aber nicht nur.

Italiano :

Dal jazz e dalla musica improvvisata alla classica, al barocco e all’opera, il Roll’Studio offre un palcoscenico ai musicisti della regione, ma non solo.

Espanol :

Desde jazz y música improvisada hasta clásica, barroca y ópera, el Roll’Studio ofrece un escenario a los músicos de la región, pero no sólo.

