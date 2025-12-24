Amadis Trio (Jazz vocal), Roll’Studio Marseille 2e Arrondissement
Amadis Trio (Jazz vocal), Roll’Studio Marseille 2e Arrondissement samedi 14 février 2026.
Amadis Trio (Jazz vocal)
Samedi 14 février 2026 à partir de 18h30. Roll’Studio 17 rue des Muettes Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Début : 2026-02-14 18:30:00
fin : 2026-02-14
2026-02-14
Le Roll’Studio présente Amadis Trio, une prestation de jazz vocal
Amadis Chant
Yann Delaunay Piano
Adrien Coulomb Contrebasse
https://youtube.com/shorts/rOodXzYm9-0?feature=shared .
Roll’Studio 17 rue des Muettes Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 65 30 36 59 claire.abram@rollstudio.fr
English :
Roll’Studio presents Amadis Trio, a vocal jazz performance
L’événement Amadis Trio (Jazz vocal) Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2025-12-24 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille