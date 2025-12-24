Amadis Trio (Jazz vocal), Roll’Studio Marseille 2e Arrondissement

Amadis Trio (Jazz vocal)

Samedi 14 février 2026 à partir de 18h30. Roll’Studio 17 rue des Muettes Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Le Roll’Studio présente Amadis Trio, une prestation de jazz vocal

Amadis Chant



Yann Delaunay Piano



Adrien Coulomb Contrebasse



https://youtube.com/shorts/rOodXzYm9-0?feature=shared .

Roll’Studio 17 rue des Muettes Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 65 30 36 59 claire.abram@rollstudio.fr

English :

Roll’Studio presents Amadis Trio, a vocal jazz performance

