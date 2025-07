Amadour Trail 1ere édition Lieu-dit La Vignotte Blasimon

Amadour Trail 1ere édition Lieu-dit La Vignotte Blasimon dimanche 7 septembre 2025.

Lieu-dit La Vignotte Domaine nature et de loisirs Blasimon Gironde

Tarif : 20 – 20 – 100 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-09-07

fin : 2025-09-07

Le Département organise une nouvelle course de pleine nature, dont une grande partie parcourt le chemin d'Amadour, à travers sentiers, vignes, bastides et abbayes de l'Entre-deux-Mers. Ce trail de 60 km au départ de Floirac jusqu'à Blasimon, peut se faire seul ou en relais (de 2 à 4 coureurs), ou à travers une marche de 20 km sur la dernière portion entre Faleyras et Blasimon. Pour les équipes, le relais sera possible à Cénac, Créon ou Faleyras. Vignes, chemins, vieilles pierres… découvrez le patrimoine local à travers une aventure sportive. Avant le départ, une navette pourra vous conduire de Blasimon à Floirac. La course partira de Floirac à 8 h 30 et la marche à 9 h 30 à Faleyras. Le retrait des dossards se fera de 7 h à 8 h 15 à Floirac pour la course, et de 7h30 à 9h15 à Faleyras pour la marche. Sur inscription et dans la limite des places disponibles. Inscriptions en ligne.

Lieu-dit La Vignotte Domaine nature et de loisirs Blasimon 33540 Gironde Nouvelle-Aquitaine

