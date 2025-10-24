[AMAG’ART] Concert du Duo Vertigo Saint-Satur

[AMAG’ART] Concert du Duo Vertigo Saint-Satur vendredi 24 octobre 2025.

[AMAG’ART] Concert du Duo Vertigo

14 Rue Hilaire Amagat Saint-Satur Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-24 20:30:00

fin : 2025-10-24

Date(s) :

2025-10-24

Le Duo Vertigo c’est la rencontre des rythmiques et des gammes d’Europe orientale avec la création harmonique et l’énergie du Jazz manouche.

Assiette servie avant le concert à partir de 19h (13€ et sur réservation)

Réservez votre place dès maintenant et laissez-vous emporter par la musique ! .

14 Rue Hilaire Amagat Saint-Satur 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 6 63 22 76 34

