[AMAG’ART] Concert Rouliette Ruse Saint-Satur samedi 15 novembre 2025.
14 Rue Hilaire Amagat Saint-Satur Cher
Tarif : – –
Début : 2025-11-15 20:30:00
fin : 2025-11-15
2025-11-15
Rouliette Ruse explore les vertiges de l’âme avec des textes brûlants, entre tendresse et déflagration. Une chanson à cœur ouvert, intime et provocante.
Rouliette Ruse, c’est de la chanson à texte sans filtre des mots crus, passionnés, entre intimité et provocation.
Assiette servie avant le concert à partir de 19h (13€ et sur réservation)
Réservez votre place dès maintenant et laissez-vous emporter par la musique ! .
14 Rue Hilaire Amagat Saint-Satur 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 6 63 22 76 34
English :
Rouliette Ruse explores the vertigo of the soul with burning lyrics, between tenderness and deflagration. A song with an open heart, intimate and provocative.
German :
Rouliette Ruse erforscht die Schwindelgefühle der Seele mit heißen Texten zwischen Zärtlichkeit und Explosion. Ein Lied mit offenem Herzen, intim und provokativ.
Italiano :
Rouliette Ruse esplora la vertigine dell’anima con testi che raggiungono un equilibrio tra tenerezza e indignazione. Una canzone dal cuore aperto, intima e provocatoria.
Espanol :
Rouliette Ruse explora el vértigo del alma con letras abrasadoras que logran un equilibrio entre la ternura y la indignación. Una canción a corazón abierto, íntima y provocadora.
