[AMAG’ART] Concert Rouliette Ruse Saint-Satur

14 Rue Hilaire Amagat Saint-Satur Cher

Début : 2025-11-15 20:30:00

fin : 2025-11-15

Rouliette Ruse explore les vertiges de l’âme avec des textes brûlants, entre tendresse et déflagration. Une chanson à cœur ouvert, intime et provocante.

Rouliette Ruse, c’est de la chanson à texte sans filtre des mots crus, passionnés, entre intimité et provocation.

Assiette servie avant le concert à partir de 19h (13€ et sur réservation)

Réservez votre place dès maintenant et laissez-vous emporter par la musique ! .

Rouliette Ruse explores the vertigo of the soul with burning lyrics, between tenderness and deflagration. A song with an open heart, intimate and provocative.

Rouliette Ruse erforscht die Schwindelgefühle der Seele mit heißen Texten zwischen Zärtlichkeit und Explosion. Ein Lied mit offenem Herzen, intim und provokativ.

Rouliette Ruse esplora la vertigine dell’anima con testi che raggiungono un equilibrio tra tenerezza e indignazione. Una canzone dal cuore aperto, intima e provocatoria.

Rouliette Ruse explora el vértigo del alma con letras abrasadoras que logran un equilibrio entre la ternura y la indignación. Una canción a corazón abierto, íntima y provocadora.

