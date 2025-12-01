[AMAG’ART] Daemoore Concert Saint-Satur
[AMAG’ART] Daemoore Concert Saint-Satur samedi 21 février 2026.
[AMAG’ART] Daemoore Concert
Rue Hilaire Amagat Saint-Satur Cher
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-21 20:30:00
fin : 2026-02-21
Date(s) :
2026-02-21
Heavy Rock…acoustique
Daemoore est un groupe de Heavy Rock naviguant entre tension électrique et envolées mélodiques. L’influence de groupes comme Ghost, Linkin Park et les Pink Floyd est présente.
Ils seront, pour l’occasion, en formation acoustique
Assiette servie avant la représentation à partir de 19h sur réservation 14€ .
Rue Hilaire Amagat Saint-Satur 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 6 63 22 76 34
English :
Heavy Rock…acoustic
L’événement [AMAG’ART] Daemoore Concert Saint-Satur a été mis à jour le 2025-12-01 par Office de tourisme du Grand Sancerrois