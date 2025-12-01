[AMAG’ART] Daemoore Concert Saint-Satur

[AMAG’ART] Daemoore Concert

2026-02-21 20:30:00

Heavy Rock…acoustique

Daemoore est un groupe de Heavy Rock naviguant entre tension électrique et envolées mélodiques. L’influence de groupes comme Ghost, Linkin Park et les Pink Floyd est présente.

Ils seront, pour l’occasion, en formation acoustique

Assiette servie avant la représentation à partir de 19h sur réservation 14€ .

Heavy Rock…acoustic

