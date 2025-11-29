[AMAG’ART] Sophie Barron Conteuse

Rue Hilaire Amagat Saint-Satur Cher

Tarif : 14 – 14 – EUR

14

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17 20:30:00

fin : 2026-01-17

Date(s) :

2026-01-17

Un véritable voyage dans l’imaginaire…

Sophie, conteuse depuis plus de 10 ans, puise son inspiration dans la grande bibliothèque des contes. La littérature regorge d’histoires et d’aventures qui ne demandent qu’à se glisser jusqu’aux oreilles du public.

Pour cette soirée de janvier, Sophie nous tissera un programme sur mesure, véritable voyage dans l’imaginaire…

Assiette servie avant la représentation à partir de 19h sur réservation 14€ 14 .

Rue Hilaire Amagat Saint-Satur 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 6 63 22 76 34

English :

A veritable voyage of the imagination…

L’événement [AMAG’ART] Sophie Barron Conteuse Saint-Satur a été mis à jour le 2025-11-29 par Office de tourisme du Grand Sancerrois