AMALA DIANOR ET LES ARTS FLORISSANTS GESUALDO PASSIONE Montpellier

Spectacle accueilli avec l’Opéra Orchestre national Montpellier Occitanie

Les Arts Florissants poursuivent leur exploration de l’univers bouleversant du compositeur napolitain Carlo Gesualdo (1566 1613), et s’associent à Amala Dianor pour une création puissante, où le chant a cappella se mêle à la force expressive des corps.

Au cœur de ce spectacle les Répons pour la Semaine sainte qui racontent les derniers jours du Christ.

Dix interprètes, au chant comme à la danse, incarnent cette Passion, où les voix s’élèvent dans l’espace tandis que les corps traduisent l’intensité spirituelle et physique du récit, entre passé et présent, voix et gestes, croyance et humanité.

Jeudi 29 et vendredi 30 janvier à 20h .

Allée de la Citadelle Montpellier 34000 Hérault Occitanie

English :

Hosted by Opéra Orchestre national Montpellier Occitanie

Les Arts Florissants continue their exploration of the moving universe of Neapolitan composer Carlo Gesualdo (1566 ? 1613), and join forces with Amala Dianor for a powerful creation, in which a cappella singing blends with the expressive power of the body.

German :

Aufführung mit dem Opernorchester Orchestre national Montpellier Occitanie

Les Arts Florissants setzen ihre Erforschung der erschütternden Welt des neapolitanischen Komponisten Carlo Gesualdo (1566 ? 1613) fort und arbeiten mit Amala Dianor für eine kraftvolle Kreation zusammen, in der sich der A-cappella-Gesang mit der Ausdruckskraft der Körper verbindet.

Italiano :

Ospitato dall’Opéra Orchestre national Montpellier Occitanie

Les Arts Florissants continuano la loro esplorazione del mondo profondamente toccante del compositore napoletano Carlo Gesualdo (1566 ? 1613), unendo le forze con Amala Dianor per un nuovo potente lavoro in cui il canto a cappella si combina con la forza espressiva del corpo.

Espanol :

Acogido por la Opéra Orchestre national Montpellier Occitanie

Les Arts Florissants prosiguen su exploración del universo profundamente conmovedor del compositor napolitano Carlo Gesualdo (1566-1613), uniendo sus fuerzas a las de Amala Dianor para una nueva y poderosa obra en la que el canto a capella se combina con la fuerza expresiva del cuerpo.

