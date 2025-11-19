AMALA DIANOR & LES ARTS FLORISSANTS – AMALA DIANOR – MAISON DE LA DANSE Lyon

AMALA DIANOR & LES ARTS FLORISSANTS – AMALA DIANOR Début : 2026-06-17 à 19:30. Tarif : – euros.

MAISON DE LA DANSE PRÉSENTE : Raconter la Passion du Christ par la danse contemporaine.Voilà le pari fou de Gesualdo Passione d’Amala Dianor et de l’ensemble Les Arts Florissants. Le chorégraphe aux racines hip hop Amala Dianor unit son talent à celui des Arts Florissants. L’ensemble de musique baroque a emprunté à Carlo Gesualdo, compositeur italien du XVIe, neuf extraits des Répons des Ténèbres, polyphonies sur la Semaine Sainte à l’intensité troublante. Six chanteurs et chanteuses interprètent à capella ces airs déchirants, en dialogue avec quatre danseurs et danseuses imprégnées de la physicalité du Christ et de ses souffrances. Ces derniers déploient une danse oscillant entre élasticité et tension, nourrie d’une multiplicité de techniques et de styles, du classique aux danses hip hop et urbaines. Leur puissance mystique touche en plein coeur. Parking à l’hôpital Jean Mermoz. Forfait de 2€ pour la soirée à régler à l’accueil de la Maison de la Danse.Attention ce parking ne fonctionne pas en journée.

MAISON DE LA DANSE 8 AV JEAN MERMOZ 69008 Lyon 69