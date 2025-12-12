Amal’Gamme chante Noël à Manzac Manzac-sur-Vern

Amal’Gamme chante Noël à Manzac Manzac-sur-Vern samedi 13 décembre 2025.

Salle Michel Girard Manzac-sur-Vern Dordogne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2025-12-13
Evénement organisé par l’association Eglise et Patrimoine de Manzac sur Vern le 13 décembre.

Il s’agit d’un après-midi chants de Noel par la chorale Amal’ gamme de Périgueux.   .

