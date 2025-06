De Kaboul à Paris : femmes en résistance – Amaluna, Halle Pajol Paris 29 juin 2025

Depuis le retour des talibans au pouvoir, de nombreuses femmes afghanes activistes engagées dans les luttes féministes ont dû fuir leur pays et trouver refuge, souvent illégalement, dans les pays voisins (Iran et Pakistan). Depuis, elles vivent dans la peur, cachées, sous surveillance du régime taliban et menacées d’expulsion par les pays dans lesquelles elles se sont réfugiées en attente de jours meilleurs.

Les défis à relever sont presque insurmontables pour elles, sans aide extérieure :

Apprentissage des rudiments de la langue française

Remplissage de dossiers administratifs de demande d’asile

Récolte des fonds nécessaires pour venir en France

Recherche de soutiens sur place (financier, de logement)

L’association « Enfants d’Afghanistan et d’ailleurs » se bat pour faire sortir ces femmes de l’impasse dans laquelle elles ont été poussées depuis plusieurs années, en menant notamment deux projets.

D’une part, elle tente de faire venir en France une centaine de femmes réfugiées au Pakistan. Depuis le 1er janvier 2025, l’état pakistanais a lancé l’opération « Zéro Afghans » qui accentue fortement la pression sur ces femmes qui se retrouvent en danger d’emprisonnement, torture ou pire, si elles sont forcées de rentrer en Afghanistan.

D’autre part, elle soutient le projet d’accueillir, d’ici septembre, 100 jeunes afghanes pour étudier en France. Les premières sont arrivées et ont été accueillies à Montpellier. Bordeaux et Versailles Saint-Quentin pourraient suivre la marche.

Toutes ces femmes ont besoin de votre aide, elles sont l’avenir de l’Afghanistan et doivent survivre. Des féministes parmi les plus connues de la diaspora afghane en exil seront en live avec nous d’Islamabad où elles attendent un visa tout en continuant leur combat. Inscrivez-vous ou donnez sur : https://www.helloasso.com/associations/enfants-d-afghanistan-et-d-ailleurs/evenements/de-kaboul-a-paris-femmes-en-resistance

Nourriture et cocktails frais 100% maison en vente sur place

Le dimanche 29 juin 2025

de 15h00 à 22h00

payant

Réservation de tickets et/ou donation sur le lien ci-dessous

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-06-29T18:00:00+02:00

2025-06-29T16:00:00+02:00_2025-06-29T23:00:00+02:00

fin : 2025-06-30T01:00:00+02:00

Amaluna, Halle Pajol 12 esplanade Nathalie Sarraute 75018 Paris

Venez découvrir la culture afghane et soutenir la cause des femmes afghanes en participant à cette journée de levée de fonds pour l’association Enfants d’Afghanistan et d’ailleurs. Au programme : théâtre, chants, danse, percussions, table ronde, exposition d’art, DJ set…