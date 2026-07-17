Amanda Homa & Les Sus·Pensives dans Crescendo, Musée Ariana – Musée suisse de la céramique et du verre, Genève

jeudi 27 août 2026 · Musée Ariana - Musée suisse de la céramique et du verre · Genève

Informations pratiques

Amanda Homa & Les Sus·Pensives dans Crescendo 27 – 29 août Musée Ariana – Musée suisse de la céramique et du verre

CHF 0.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-27T20:00:00+02:00 – 2026-08-27T20:30:00+02:00

Fin : 2026-08-29T18:00:00+02:00 – 2026-08-29T18:30:00+02:00

Que se passe-t-il lorsque tout vacille ? Au cœur de Crescendo, l’installation monumentale de Julian Vogel, Amanda Homa et les Sus·Pensives inventent un espace où les lois de la gravité semblent momentanément suspendues. Entre ciel et terre, les corps s’élèvent, s’équilibrent, chutent parfois, avant de retrouver de nouvelles trajectoires.

Artiste de cirque et performeuse, Amanda Homa explore les seuils, les métamorphoses et les territoires incertains qui s’ouvrent lorsque les repères se dérobent. À ses côtés, les Sus·Pensives déploient leur pratique aérienne singulière, faite de confiance, d’écoute et d’une impressionnante maîtrise collective. Ensemble, elles transforment Crescendo en un paysage vivant où cordes, structures, tensions et mouvements composent une partition en perpétuelle évolution.

Dans ce dialogue avec l’œuvre de Julian Vogel, la performance devient une expérience de l’instabilité : un moment où l’équilibre n’est jamais acquis, où chaque geste engage les autres et où la fragilité se révèle source de puissance. Une traversée vertigineuse et poétique, à vivre les yeux levés vers ce qui nous relie autant que vers ce qui nous échappe.

Une création 2026.

Musée Ariana – Musée suisse de la céramique et du verre Avenue de la Paix 10, 1202 Genève Genève +41 22 418 54 50 http://www.ariana-geneve.ch [{« type »: « link », « value »: « https://www.batie.ch/fr/programme/les-suspensives-les-suspensives-dans-crescendo »}]

Portées par la musique live de Simone Aubert, des acrobates pour qui la suspension aérienne est une seconde nature défient les lois de la gravité pour créer une chorégraphie céleste.

DR