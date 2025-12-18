Amandine Lourdel + Alx Portier Tours

Amandine Lourdel + Alx Portier

2026-01-29 20:00:00

2026-01-29 23:30:00

2026-01-29

Ce spectacle c’est comme un petit personnage de bd qui passerait de bulle en bulle sans jamais trouver de siège libre pour son fessier, sans trouver sa place.

À force de rester debout elle a fait du stand up. Et vous a trouvés, vous. ?Un moment de scène où elle se livre, à fleur de pot de départ.

Amandine Lourdel

Spectacle pour trentenaires déglinguées.

Alx Portier

Alexandra Portier, originaire de Belgique, de Liège exactement. J’ai commencé la scène avec le théâtre dès mes 7 ans. Ensuite j’ai fait de l’improvisation théâtrale. J’ai commencé le Stand-Up il y a un peu plus d’un an et j’ai eu la chance d’en faire un peu partout en Wallonie. 20 .

English :

This show is like a little cartoon character who goes from bubble to bubble without ever finding a free seat for his buttocks, without finding his place.

By dint of standing, she did stand-up. It’s a moment on stage where she reveals herself, in the flower of her farewell party.

