Amandine Lourdel en spectacle au Destino Rue du Kilomètre 400 Mâcon

Amandine Lourdel en spectacle au Destino
Rue du Kilomètre 400 Destino Mâcon
Tarif : 35 – 35 – 35 EUR
Début : 2025-11-28 20:00:00
fin : 2025-11-28 22:00:00
2025-11-28
Amandine Lourdel au Destino En tournée, cette artiste de stand’p fait un passage par Mâcon pour son spectacle Renversée.
La promesse d’un spectacle où se mélange rire et tendresse pour cette artiste montante de la scène. Chroniqueuse sur France Inter, elle enchaine les blagues et les anecdotes avec autodérision qui fait du bien. Entre amis, collègues ou famille c’est le rire garantie sur la scène du Destino. .
Rue du Kilomètre 400 Destino Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
L’événement Amandine Lourdel en spectacle au Destino Mâcon a été mis à jour le 2025-10-29 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)