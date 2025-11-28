Amandine Lourdel en spectacle au Destino Rue du Kilomètre 400 Mâcon

Amandine Lourdel en spectacle au Destino

Destino Mâcon

Tarif : 35 EUR

28 novembre 2025 20:00

fin : 2025-11-28 22:00:00

2025-11-28

Amandine Lourdel au Destino En tournée, cette artiste de stand’p fait un passage par Mâcon pour son spectacle Renversée.

La promesse d’un spectacle où se mélange rire et tendresse pour cette artiste montante de la scène. Chroniqueuse sur France Inter, elle enchaine les blagues et les anecdotes avec autodérision qui fait du bien. Entre amis, collègues ou famille c’est le rire garantie sur la scène du Destino. .

Rue du Kilomètre 400, 71000 Mâcon, Saône-et-Loire, Bourgogne-Franche-Comté

