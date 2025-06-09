Amandine Lourdel Festival Drôlement Bien Nouveau Théâtre de Besançon Besançon

Amandine Lourdel Festival Drôlement Bien

Nouveau Théâtre de Besançon Avenue Édouard Droz Besançon Doubs

Début : 2026-01-22 20:00:00

fin : 2026-01-22

2026-01-22

Amandine s’est beaucoup cherchée. Elle a tellement cherché qu’à un moment elle a même envisagé une formation de chien truffier. Ce spectacle, c’est comme un petit personnage de BD qui passerait de bulle en bulle sans jamais trouver de siège libre pour son fessier, sans trouver sa place. À force de rester debout elle a fait du stand up. Et vous a trouvé, vous. Un moment de scène où elle se livre, à fleur de pot de départ. .

