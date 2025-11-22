AMANDINE LOURDEL – LA CABANE Toulouse

AMANDINE LOURDEL Début : 2025-11-22 à 20:00. Tarif : – euros.

AMANDINE LOURDELSans œillères, pied au plancher, Amandine Lourdel roule sur vos certitudes.Insolente et tendre, constamment en alerte, s’emparant du matrimoine comme personne, elle dissèque moeurs et appartenances. Son humour frontal oscille entre sarcasme, ironie et satire sociale. Quand j’étais petite, je rêvais d’être une héroïne de Virginie Despentes, mais je me suis rendue compte que ça faisait mal à la tête.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LA CABANE 16 TER AV. RAYMOND BADIOU 31300 Toulouse 31