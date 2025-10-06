AMANDINE LOURDEL – L’EMBARCADERE Aubervilliers

AMANDINE LOURDEL Début : 2026-03-28 à 20:00. Tarif : – euros.

Amandine s’est beaucoup cherchée. Beaucoup, beaucoup. Elle a tellement cherché qu’à un moment elle a même envisagé une formation de chientruffier. Ce spectacle c’est comme un petit personnage de bd qui passerait de bulle en bulle sans jamais trouverde siège libre pour son fessier, sans trouver sa place.À force de rester debout elle a fait du stand up. Et vous a trouvés, vous. Un moment de scène où elle se livre, à fleur de pot de départ. Spectacle pour trentenaires déglinguées.«Elle allie érudition et vente à la criée.»Un mec une fois.

L’EMBARCADERE 5 RUE EDOUARD POISSON 93300 Aubervilliers 93