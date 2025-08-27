Amandine Lourdel : Renversée Cité des Congrès Nantes

Amandine Lourdel : Renversée Cité des Congrès Nantes jeudi 18 décembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-18 20:00 –

Gratuit : non 33 € 33 € Billetterie : lacite-nantes.fr/evenement/amandine-lourdel-renversee.html Tout public

One woman show Sans œillères, pied au plancher, Amandine Lourdel roule sur vos certitudes. Insolente et tendre, constamment en alerte, s’emparant du matrimoine comme personne, elle dissèque moeurs et appartenances. Son humour frontal oscille entre sarcasme, ironie et satire sociale. « Quand j’étais petite, je rêvais d’être une héroïne de Virginie Despentes, mais je me suis rendue compte que ça faisait mal à la tête ». Représentation dans l’auditorium 800

Cité des Congrès Centre-ville Nantes 44000

02 51 88 20 00 https://lacite-nantes.fr/ https://lacite-nantes.fr/evenement/amandine-lourdel-renversee.html