Amandine Lourdel “Renversée” Théâtre municipal Coutances

Informations pratiques

Coutances

Amandine Lourdel “Renversée”

Théâtre municipal 2 Rue Milon Coutances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-09 20:30:00

fin : 2026-10-09 21:45:00

Date(s) :

2026-10-09

Un seule en scène décapant !

Trentenaire à la plume bien acérée, chroniqueuse hebdomadaire dans La Bande Originale sur France Inter, Amandine Lourdel a déjà tout d’une grande ! Nouvelle venue dans le monde du stand-up, forte d’une formation de comédienne, elle nous livre un spectacle au rythme effréné, évoluant sur la scène avec une aisance remarquable.

Son personnage irrésistible de trentenaire un peu paumée explore les mœurs et sujets sociétaux de notre temps, avec un regard sur les choses bien à elle et une liberté de ton explosive. Elle aborde, sans filtre, des thèmes ô combien féminins, en passant par l’amour et la politique. Ses textes sont incisifs, à la fois insolents et tendres, non dénués d’émotion et toujours à pleurer de rire.

Impossible de résister à sa voix rauque à la gouaille sans pareil et à son humour qui ébouriffe !

Tout public à partir de 16 ans.

20h30 au théâtre municipal de Coutances..

Réservation obligatoire. .

Théâtre municipal 2 Rue Milon Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 76 78 68 jslp@jazzsouslespommiers.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Amandine Lourdel “Renversée”

L’événement Amandine Lourdel “Renversée” Coutances a été mis à jour le 2026-09-08 par Coutances Tourisme