Amannama Encagnane Aix-en-Provence

Amannama

Samedi 15 novembre 2025 à partir de 19h. Encagnane 27 Avenue De Tübingen Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Début : 2025-11-15 19:00:00

fin : 2025-11-15

2025-11-15

Entourée de deux sirènes iridescentes, Amannama chante dans les multiples langues qui l’ont bercée, elle joue, danse, compose, armée d’espoir, d’un banjo, d’un violoncelle, de percussions, de ses rêves, de ses doutes et de ses voyages.Enfants

Encagnane 27 Avenue De Tübingen Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 59 19 71

English :

Surrounded by two iridescent sirens, Amannama sings in the many languages that have cradled her, she plays, dances, composes, armed with hope, a banjo, a cello, percussion, her dreams, her doubts and her travels.

German :

Umgeben von zwei schillernden Sirenen singt Amannama in den vielen Sprachen, die sie in den Schlaf gewiegt haben. Sie spielt, tanzt und komponiert, bewaffnet mit Hoffnung, einem Banjo, einem Cello, Schlagzeug, ihren Träumen, ihren Zweifeln und ihren Reisen.

Italiano :

Circondata da due sirene cangianti, Amannama canta nelle tante lingue che l’hanno cullata, suona, danza, compone, armata di speranza, di un banjo, di un violoncello, di percussioni, dei suoi sogni, dei suoi dubbi e dei suoi viaggi.

Espanol :

Rodeada de dos sirenas tornasoladas, Amannama canta en las múltiples lenguas que la han acunado, toca, baila, compone, armada de esperanza, un banjo, un violonchelo, percusión, sus sueños, sus dudas y sus viajes.

