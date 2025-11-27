AMANTS A MI TEMPS – COMEDIE DE RENNES Rennes

AMANTS A MI TEMPS Début : 2026-02-26 à 20:00. Tarif : – euros.

Une comédie extra conjugale ! Il y a Vincent, marié, deux enfants, patron d’une entreprise de gros et demi gros à Rungis. Terrien, sanguin, bourru, il adore sa femme… mais aussi sa maîtresse à qui il rend visite régulièrement depuis trois ans, du lundi 15 h au mercredi 15 h. Il y a aussi Christian lui aussi marié, deux enfants, professeur de philosophie à la Sorbonne. Il est doux, calme, posé… Lui aussi adore sa femme mais aussi sa maîtresse à qui il rend visite régulièrement depuis trois ans du mercredi 15 h au vendredi 15 h. Et il y a surtout Patricia, la maitresse des deux hommes… Très bien organisée… Jusqu’à ce jour…

Vous pouvez obtenir votre billet ici

COMEDIE DE RENNES 31 RUE XAVIER GRALL 35700 Rennes 35