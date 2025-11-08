Amants à mi-temps Rue du Lac Saint-Coulomb

Amants à mi-temps

Rue du Lac Le Phare Saint-Coulomb Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-15 18:00:00

fin : 2026-02-15 19:15:00

Date(s) :

2026-02-15

Les Français sont les meilleurs amants du monde, c’est ce qui se dit ! Ce sont aussi les plus infidèles. c’est ce qui se dit aussi !

Vincent, marié, père de 2 enfants et patron d’une entreprise en région parisienne. C’est un self made man, un instinctif, un bourru. Il adore sa femme. et sa maîtresse à qui il rend une visite régulière du lundi 15 heures au mercredi 15 heures.

Christian, marié, père de 2 enfants et prof de philo à la Sorbonne. C’est un intellectuel, calme et posé. Il adore sa femme et sa maîtresse à qui il rend une visite régulière du mercredi 15 heures au vendredi 15 heures.

Entre les deux, il y a Patricia, très bien organisée, jusqu’au jour où.

Une comédie sur l’amour, la fidélité, l’amitié, le mariage, la lâcheté, le sexe et sur ce qui fait que hommes et femmes n’ont aucune morale dans certaines situations de concurrence ! Bref, une comédie extra-conjugale ! .

Rue du Lac Le Phare Saint-Coulomb 35350 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 51 71 97 71

